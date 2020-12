iPhone nicht wasserdicht genug: Apple mit Millionenstrafe belegt

Das iPhone ist wasserdicht, das suggeriert Apple mit seinen Werbespots seit Jahren. Tatsächlich aber deckt die Herstellergarantie für das iPhone Wasserschäden seit je her nicht ab. Das ist ein Grund, der zu einer Strafzahlung in Millionenhöhe gegen das Unternehmen führte. Apple, so der Vorwurf, täusche mit irreführenden Versprechungen.

Mit dem iPhone lässt sich auch im und unter Wasser arbeiten, diesen Eindruck vermitteln Werbespots für Apples Smartphone seit Jahren. Begonnen hatte diese Phase der Vermarktung mit dem iPhone 8, das in Werbespots oft mit Wasser im Umfeld gezeigt wurde.

Seither wurde das iPhone im Abhängigkeit vom Modell – über das iPhone 8 und iPhone X über das iPhone XR und Xs / Xs Max bis hin zum iPhone 11 – als wasserfest bis in eine Tiefe von vier Metern bezeichnet, in der es sich für bis zu 30 Minuten lang aufhalten konnte.

Vorwurf: Apple lockt mit irreführenden Versprechen

Tatsächlich aber wurden diese Bedingungen nur unter Laborbedingungen verwirklicht, wirft die italienische Wettbewerbsaufsicht Apple vor. Hierbei wurde die Wasserfestigkeit des iPhones in klarem und unbewegtem Wasser geprüft, im Meer oder einem See sind die Bedingungen anders.

Zudem schließe Apples Herstellergarantie nach wie vor alle Wasserschäden aus, wenn ein iPhone mit einem Wasserschaden dennoch kostenlos repariert oder getauscht wird, dann aus Kulanz, damit übernimmt Apple keine Haftung.

Apple wurde daher von den italienischen Wettbewerbshütern mit einer Strafzahlung in Höhe von zehn Millionen Euro belegt. Schon zuvor hatten italienische Behörden Strafen gegen Apple verhängt, etwa im Fall der iPhone-Drossel oder illegaler Preisabsprachen mit Amazon, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

Ähnliche Beiträge