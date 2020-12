Noch vor Weihnachten? Angeblich neues Apple-Produkt am Dienstag

Am kommenden Dienstag bringt Apple angeblich noch ein weiteres neues Produkt. Diesmal ist es auch nicht ein windiger Leaker, der dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, sondern Apple selbst. Das Unternehmen hat seine autorisierten Service Provider darüber informiert, dass am kommenden Dienstag einige neue Daten bezüglich neuer Produkte oder Produkteigenschaften verfügbar werden, die die Kundenbetreuer dann umgehend parat haben sollen.

In dem Schreiben heißt es, am kommenden Dienstag, den 08. Dezember gegen 05:30 Uhr kalifornischer Ortszeit werde Apple Daten zu Preis und technischen Spezifikationen eines Produkts, für das Apple Care angeboten wird, an seine Vertriebspartner verteilen. Weitere Details bleibt das Dokument schuldig und das ist leider ein für Apple nicht unübliches Vorgehen. Ebenso wenig aussagekräftig waren vergleichbare Notizen, die Apple regelmäßig vor dem Start neuer Produkte verschickt, letztmalig beobachtet vor dem Start der neuen iPhone 12-Modelle im Oktober.

Was kommt da noch vor Weihnachten?

Nun können Kunden munter rätseln, welches Produkt Apple noch vor Weihnachten vorstellen wird. Besonders groß ist die Auswahl freilich nicht mehr. Da wären eventuell noch die AirTags, Apples Bluetooth-basierte Ortungsanhänger, von denen man nach der Keynote, auf der sie ja bekanntlich nicht vorgestellt wurden, nicht mehr viel gehört hatte. Die AirPods Studio sollen nicht vor März erscheinen, angeblich aufgrund von Produktionsproblemen.

Möglich wäre aber auch schlicht eine minimal abweichende Konfiguration eines Produkts, etwa einer der bereits erhältlichen AirPods-Modelle. Ein bekannter Leaker träumte schon vor Wochen von einer Weihnachtsüberraschung, Apfellike.com berichtete. Allzu groß sollten die Erwartungen aber dennoch nicht sein.

