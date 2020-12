Umfrage: Wie findet ihr die AirPods Max?

Gestern hat Apple die neuen Premium-Kopfhörer AirPods Max vorgestellt. Diese sind mit einem Preis von knapp 600 Euro in Deutschland und 629 Euro in Österreich aber kein Schnäppchen. Was haltet ihr von Apples neuestem Gadget? Teilt eure Meinung in unserer Umfrage und kommentiert die neuen AirPods Max auch gern unter dem Artikel.

Die neuen AirPods Max kommen mit Apples H1-Chip und bieten laut Apple eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus sowie 20 Stunden Filmwiedergabe mit 3D-Audio. Was sagt ihr zu den neuen OverEars?

Umfrage 1: Eure Meinung zu den AirPods Max?

Umfrage 1: Was wäre ein angemessener Preis?

Habt ihr euch die AirPods Max bestellt? Kommentiert eure Kaufentscheidung gern unter dem Artikel.

