Zur Erinnerung: 100 GB kostenlos im Dezember bei der Telekom

Wer sich noch nicht die 100 GB kostenloses Datenvolumen der Telekom im Dezember gesichert hat, kann das nun noch nachholen. Der Magenta-Konzern hat diesmal auch nicht die Geschäftskunden vergessen, auch Kunden mit einer Prepaid-Karte können an der Aktion zu Weihnachten teilnehmen.

An dieser Stelle wollen wir euch noch einmal an die Aktion der Deutschen Telekom erinnern, die wir am Wochenende schon einmal kurz angesprochen hatten. Seit vergangenen Montag können so ziemlich alle Kunden der Telekom ein sattes zusätzliches und kostenloses Datenguthaben für den Dezember buchen. 100 GB verschenkt die Telekom an ihre Kunden.

Diese können bis zum 31. Dezember für die mobile Internetnutzung verwendet werden, nicht verbrauchtes Datenvolumen verfällt im Anschluss. Das wird zwar bei den meisten Kunden der größere Teil sein, die Aktion ist aber dennoch eine schöne Geste in der Weihnachtszeit.

So können Kunden an der Aktion teilnehmen

Um das kostenlose Datenvolumen von 100 GB buchen zu können, können Kunden einerseits die App Mein Magenta bemühen, in der die Telekom auch sonst ihr reguläres Datengeschenk von 500MB kostenlosem Zusatzvolumen im Monat verteilt.

Diese App steht allerdings nicht allen Kunden zur Verfügung und so schließ die Telekom etwa die Geschäftskunden regelmäßig von der Teilnahme an der Aktion aus. Diesmal allerdings können Business-Kunden auch über die Seite pass.telekom.de an der Aktion teilnehmen. Die Seite muss über das Mobilfunknetz der Telekom aufgerufen werden.

