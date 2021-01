M1-Mac zeigt plötzlich Bildschirmschoner: Was Nutzer tun können

Die neuen Macs mit M1-Prozessor verärgern ihre Besitzer aktuell vermehrt mit einem Bug, der den Bildschirmschoner während der Arbeit einschaltet. Am MacBook Air und MacBook Pro lässt sich hier recht schnell Abhilfe schaffen, am Mac Mini sieht es etwas anders aus. Apple könnte mit dem kommenden Update von macOS Big Sur Abhilfe schaffen.

Die neuen Macs mit M1-Prozessor weisen unter macOS Big Sur in der aktuellen Version 11.1 einen Bug auf, der die Nutzer bei der Arbeit stört. Die Geräte schalten vielfach nach einiger Zeit den Bildschirmschoner ein und melden den angemeldeten Benutzer ab, wie aktuell vielfach diskutiert wird. So berichten unter anderem auch Nutzer in Apples eigener Supportcommunity über dieses Problem, das darüber hinaus auch in den sozialen Medien diskutiert wird.

Anyone else on an M1 Mac and/or Big Sur having issues with the screensaver turning on every ~20 minutes and locking the computer? Disabling the screensaver completely in Settings didn’t fix it. Logging in over and over eventually fixes it, but it’s quite annoying. pic.twitter.com/eQOE55oigD

— David Barnard (@drbarnard) December 16, 2020