Apple Pay in Deutschland funktioniert jetzt auch mit Payback-Visakarten

Seit kurzem können auch die Payback-Visakarten mit Apple Pay genutzt werden, dies war bereits zuvor mit der American Express-Paybackkarte möglich. Zuvor hatte sich bereits die LBB bewegt und die Unterstützung für die ADAC-Kreditkarte freigeschaltet. Nun bleiben nur noch ganz wenige Banken draußen.

Die Liste der Kreditkarten, die mit Apple Pay genutzt werden können, wurde zuletzt in Deutschland wieder einmal länger: Ab sofort können auch die Visa-Kreditkarten von Payback mit dem Zahlungsdienst von Apple genutzt werden, aktuell vermarktet wird hier etwa die Visa-Flex-Kreditkarte mit verbindlicher Teilzahlungsfunktion.

Die Payback-Karten haben bereits einen eigenständigen Punkt in der Liste unterstützter Banken und Kartenherausgeber im Wallet von iOS und können direkt dort für eine Nutzung an iPhone oder Apple Watch hinzugefügt werden.

Nur noch wenige Banken machen bei Apple Pay nicht mit

Zuvor hatte bereits die Landesbank Berlin AG einen weiteren Schritt in Richtung Apple Pay gemacht. Die Nutzung der ADAC-Kreditkarten wurde unlängst freigeschaltet, wie wir gestern in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Ein erster Anlauf zur Einführung war vor einigen Wochen rasch wieder versandet. Die Unterstützung der Amazon Prime-Visakarte dürfte dann auch bald folgen. Damit bleiben nur noch ganz wenige Banken in Deutschland außen vor, zu nennen wäre hier allen voran die Postbank. Wieso man sich dort so hartnäckig gegen die Zahlung per Apple Pay und Google Pay sperrt, bleibt unbegreiflich.

