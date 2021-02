Auf Eis gelegt: Apple und Hyundai unterbrechen Apple Car-Verhandlungen

Apple und Hyundai haben ihre Verhandlungen zur Fertigung eines Apple Car einstweilen auf Eis gelegt. Die Gespräche waren zuletzt ohnehin in schwieriges Fahrwasser geraten, Apple verhandelt zudem parallel noch mit weiteren potenziellen Partnern. Ein Apple Car könnte, wenn es bei Hyundai vom Band läuft, in den Werken der Tochter Kia in den USA gefertigt werden.

Apple und Hyundai haben in ihren Verhandlungen über die Produktion eines Apple Car eine Pause eingelegt. Die Gespräche seien einstweilen unterbrochen worden, wie zuletzt die Agentur Bloomberg berichtet hatte. Hyundai galt in den letzten Wochen als aussichtsreichster Partner für die Produktion eines Apple Car, Apfellike.com berichtete mehrfach.

Zuletzt war allerdings bekannt geworden, dass es bei Hyundai auch Skepsis im Management bezüglich einer Zusammenarbeit mit Apple gibt. Bei dem Autobauer hegen viele Verantwortliche die begründete Befürchtung, im Falle einer Fertigung des Apple Car zu einer Art Foxconn für Autos degradiert zu werden. Die Entwicklung könnte auch dazu führen, dass die eigene Marke Hyundai und die seiner Tochter Kia an Strahlkraft verliert.

Apple verhandelt auch mit anderen potenziellen Partnern

Gespräche über eine gemeinsame Arbeit an einem Apple Car wieder aufgenommen werden, steht aktuell in den Sternen. Zwischenzeitlich wurde außerdem bekannt, dass Apple neben Hyundai auch noch mit anderen Autobauern verhandelt. Bis zu sechs japanische Hersteller sollen Gespräche mit dem iPhone-Konzern führen, über deren aktuellen Status und mögliche Fortschritte ist allerdings nichts bekannt.

In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, welche Leistungsdaten ein mögliches Apple-Auto haben könnte. Dieses kann frühestens ab 2024 gebaut werden, falls Hyundai doch noch zum Zuge kommt, würde die Fertigung wohl bei Kia am Standort West Point in Georgia, USA aufgenommen werden.

