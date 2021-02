Leaker: AirTags kommen im März auf den Markt

Wann stellt Apple eigentlich seine AirTags vor? Die Bluetooth-basierten Ortungsanhänger werden nun schon seit Jahren erwartet, konkrete Hinweise auf einen Start hatten sich bis jetzt jedoch nie erfüllt. Dabei drängt die Zeit: Die Konkurrenz ist hier schon deutlich weiter. Nun gibt es wieder neue Hoffnung auf einen baldigen Start.

Die AirTags von Apple lassen weiter auf sich warten: Apple Ortungsanhänger geistern jetzt schon seit Jahren durch die Gerüchteküche, einen Launch-Termin gibt es nach wie vor nicht. Immer wieder hatte es Leaks um einen bevorstehenden Start der AirTags gegeben, die sich dann allerdings einer nach dem anderen zerschlagen hatten.

Nun wagt sich erneut ein Leaker aus der Deckung: Jon Prosser sieht einen Start der AirTags im März, das erklärte er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

AirTags are still on for March.

Haven’t heard of any further delays this time. 🤞

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021