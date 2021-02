macOS 11.2 ist da: Bluetooth- und Display-Probleme am Mac behoben

macOS Big Sur 11.2 wurde gerade für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update behebt einige Probleme am Mac, die unter anderem die Nutzung von externen Monitoren sowie Bluetooth betrafen. Auch ein Fehler in Zusammenhang mit der iCloud-Anbindung wurde mit dem Update aus der Welt geschafft.

Apple hat heute Abend das Update auf macOS Big Sur 11.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Diese Aktualisierung wurde nach drei zuvor an die Entwickler gegebenen Release Candidates an die Öffentlichkeit gegeben. In der Regel sind RC-Versionen mit dem Update in der finalen Fassung identisch. Nur wenn es noch gravierende Probleme gibt, werden sie noch einmal angefasst.

Diese Verbesserungen bringt macOS Big Sur 11.2

Apple behest mit dem Update auf macOS Big Sur 11.2 verschiedene Probleme. Diese stehen unter anderem in Zusammenhang mit der Nutzung von externen Displays an Macs mit Apples neuem M1-Chip und der Verwendung von Bluetooth am Mac. Auch ein Problem bei der Nutzung von iCloud Drive wurde behoben.

Apple schreibt zu dem jüngst veröffentlichten Updates folgendes:

macOS Big Sur 11.2 verbessert die Zuverlässigkeit von Bluetooth und behebt folgende Probleme:

• Externe Displays können einen schwarzen Bildschirm anzeigen, wenn sie über einen HDMI-zu-DVI-Konverter an einen Mac mini (M1, 2020) angeschlossen werden.

• Bearbeitungen an Apple ProRAW-Fotos werden in der App „Fotos“ unter Umständen nicht gesichert.

• iCloud Drive kann nach dem Ausschalten der iCloud Drive-Option „Ordner ‚Schreibtisch‘ & ‚Dokumente‘“ deaktiviert sein.

• Das Entsperren der Systemeinstellungen kann trotz Eingabe eines Administratorpassworts fehlschlagen.

• Drücken der Globus-Taste öffnet unter Umständen den Bereich „Emojis & Symbole“ nicht.

3.8 / 5 ( 15 votes )

Ähnliche Beiträge