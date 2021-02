Mit Apple Pencil-Support und 7,6 Zoll-Bildschirm? iPhone Fold soll 2023 kommen

Ein faltbares iPhone könnte möglicherweise im Jahr 2023 vorgestellt werden. Angeblich arbeitet Apple an einem Modell, das mehr als sieben Zoll Bildschirmdiagonale aufweisen soll – im entfalteten Zustand. Auch der Apple Pencil soll sich an diesem iPhone Fold benutzen lassen.

Apples Pläne für ein faltbares iPhone schreiten voran – aber langsam und gemütlich. Vor 2023 soll Apple kein iPhone Fold auf den Markt bringen können, heißt es aktuell in Unterlagen der Analysefirma Omdia. Danach werde Apple ein iPhone Fold präsentieren, das mit einem Bildschirm daher kommt, der zwischen 7,3 und 7,6 Zoll misst. Apple werde hier auf ein OLED-Panel setzen, so Omdia weiter. Diese Bildschirme werde man höchst wahrscheinlich von Samsung beziehen, entsprechende Hinweise hatte es bereits zuvor gegeben.

Auch der genannte Zeitrahmen passt zu dem, was in den letzten Monaten häufiger vermutet wurde. Optimistischste Schätzungen tippen auf einen Start eines faltbaren iPhones nicht vor Ende 2022.

Das iPhone Fold soll den Apple Pencil unterstützen

Apple werde auf dem iPhone Fold auch die Unterstützung für den Apple Pencil bieten, so heißt es bei Omdia weiter – was nur plausibel wäre: Der Apple Pencil kann aktuell nur am iPad in seinen verschiedenen Größen eingesetzt werden. Das iPhone Fold, käme es in der genannten Größe, wird kaum kleiner als ein iPad Mini sein. Ein Apple Pencil könnte hier etwa zur Anfertigung kleiner Skizzen und Zeichnungen oder handschriftlicher Notizen genutzt werden. Am iPhone wird bis jetzt kein Apple Pencil unterstützt, auch wenn es in der Vergangenheit nicht an entsprechenden Behauptungen und Gerüchten gemangelt hatte.

Wie steht ihr zu einem iPhone Fold mit Riesen-Display und Apple Pencil-Support? Teilt gern eure Meinung!

