Mit Face ID-Krücke in Corona-Zeiten: iOS 14.5 Beta 2 für Entwickler ist da

Gerade eben hat Apple iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 2 an alle registrierten Entwickler verteilt. Die kommende Aktualisierung bringt einige interessante neue Funktionen, die die iPhone-Nutzung in Corona-Zeiten komfortabler machen. Die erste Beta hatte Apple vor zwei Wochen an die Developer ausgegeben.

Apple hat heute Abend die zweite Beta von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für die Entwickler bereitgestellt. Die neue Beta kann ab sofort geladen und installiert werden. iOS 14.5 Beta 2 folgt zwei Wochen auf die Verteilung der ersten Beta des kommenden Updates.

Um die Beta laden und installieren zu können, muss das iPhone mit dem entsprechenden Entwicklerprofil bestückt sein.

iOS 14.5 bringt viele neue Funktionen und Verbesserungen

Mit dem kommenden Update bringt Apple gleich eine ganze Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen für das iPhone. Die größte Neuerung ist wohl, dass zumindest manche Nutzer in Zukunft ihr iPhone wieder mit Face ID entsperrenkönnen werden, auch wenn sie Corona-bedingt eine Maske tragen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Hierzu benötigt wird allerdings eine Apple Watch, die entsperrt am Arm getragen wird.

Weiter können Nutzer in Zukunft den Standard-Musikstreamingdienst wechseln, der von Siri genutzt wird, Apfellike.com berichtete. Und schließlich bringt Apple einige Verbesserungen und Neuerungen für Apple Maps, wenn auch vielleicht nicht in allen Ländern, hier lest ihr mehr.

Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten? Teilt eure Eindrücke!

