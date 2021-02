Blitzerwarnung und Unfall-Alarm: Apple Maps bald mit neuen Features?

Apple möchte seine Kartenanwendung verbessern: In Zukunft könnte Apple Maps auch vor Blitzern, Unfällen und anderen Gefahren warnen. Aktuell können Nutzer in der Beta von iOS 14.5 entsprechende Vorkommnisse melden. Ob und wann auch Nutzer in Deutschland von der Neuerung profitieren werden, ist ungewiss.

Apple arbeitet aktuell offenbar an einer Verbesserung für seine Kartenanwendung Apple Maps. In Zukunft zeigt die App während der Fahrt womöglich auch eine Warnung bei Unfällen, Blitzern oder anderen Gefahren im Verkehr. In der aktuellen Beta von iOS 14.5 können Nutzer entsprechende Informationen bei der Nutzung von Apple Maps an Apple melden.

Allerdings wird diese Möglichkeit aktuell noch nicht allen Nutzern einer Beta von iOS 14.5 angezeigt und dies geschieht wohl auch nur in den USA.

Start der neuen Funktion in Deutschland ist noch unklar

Es ist nicht klar, wann Apple diese Verbesserung für Apple Maps zur Verfügung stellen wird. Bei den zu erwartenden Neuerungen handelt es sich auch nicht um bahnbrechende Innovationen, die Konkurrenz wie etwa Google Maps bietet vergleichbare Features schon lange, allerdings hängt Aples Navi-App hier trotz aller Bemühungen immer etwas hinterher.

Zudem ist unklar, ob Apple alle neuen Features wie eta die Blitzer-Warnung auch in Deutschland bereitstellen wird. Das Streetview-Feature liegt für deutsche Nutzer aktuell ebenfalls noch immer auf Eis. Grund dafür sind Bedenken beim Datenschutz.

Welche Navi-Lösung ist euer Favorit? Teilt eure Meinung!

