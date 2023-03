Apple Maps bekommt in Österreich und weiteren Märkten neue Karten

Apple hat seinem Kartendienst Apple Maps neues Kartenmaterial spendiert. In Österreich und weiteren europäischen Ländern sind frische und detailreichere Karten verfügbar, diese Aufwertung folgt einige Monate nach der Freischaltung der Fahrradnavigation in Deutschland.

Apple Maps wird in Europa weiter ausgebaut, die neuen Karten hat der Apple Maps-Experte Justin O’Beirne entdeckt. Dieser schreibt, Apple Maps liege nun in der 18. Aktualisierung vor, damit decken die Karten nun rund 22% der Welt ab.

Apple hatte im Jahre 2018 damit begonnen, die Karten von Apple Maps aufzufrischen. Die neuen Karten sind präziser und sollen eine intuitivere Navigation ermöglichen. Zudem wurden neue Details zur Straßenführung in vielen Regionen und eine Reihe von AR-Features für Fußgänger ergänzt.

In diesen Ländern sind jetzt neue Karten verfügbar

Die neuen Karten für Apple Maps wurden in sechs europäischen Märkten eingespielt, es sind dies:

Österreich

Kroatien

Tschechien

Ungarn

Polen

Slowenien

Zuletzt hatte Apple Maps die Fahrradnavigation in Deutschland flächendeckend verfügbar gemacht und neue AR-Inhalte und 3D-Abbildungen für einige ausgewählte Städte, nachdem sie bereits in einigen Metropolregionen zuvor verfügbar gewesen war. Inzwischen ist Apple Maps bei der Aktualität, vor allem im neuen Umsehen-Feature, an Google Maps vorbeigezogen.

Welches ist eure bevorzugte Navigations-App am iPhone? Teilt gern eure Meinung in den Kommentaren unter dem Artikel!