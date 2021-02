Telegram mit großem Update: Selbstlöschende Nachrichten, mehr Optionen für Gruppenadministratoren und mehr

Telegram hat ein größeres Update veröffentlicht und führt einige neue Funktionen ein. Neu sind etwa selbstlöschende Nachrichten in Einzelunterhaltungen und Gruppen sowie neue Optionen für Einladungslinks zu Gruppen. Zudem gibt es neue Widgets für iOS 14.

Telegram hat jüngst ein umfangreiches Update veröffentlicht. Die neue Version, die ab sofort im App Store geladen werden kann, bringt unter anderem die bereits aus WhatsApp und anderen Messengern bekannten selbstlöschenden Nachrichten. Diese können so eingestellt werden, dass sie sich beim Empfänger wahlweise nach einem oder zehn Tagen löschen. Dies ist in Einzelunterhaltungen, als auch in Gruppen möglich.

Gruppenadministratoren erhalten zudem neue Möglichkeiten bei der Verwaltung ihrer Einladungslinks inklusive der Möglichkeit, die Laufzeit der Links festzulegen und diese als QR-Code zu verschicken. Sodann erhalten Gruppenadministratoren auch die Möglichkeit, eine Gruppe bei Erreichen des Maximus an Mitgliedern von 200.000 Teilnehmern automatisch in eine Broadcast-Gruppe ohne Teilnehmerlimit umzuwandeln.

Ferner wurden Neuerungen für Nutzer von iOS 14 eingeführt, die Telegram mit einigen Widgets für die Platzierung auf dem Homescreen ausstatten.

Das ist neu in Telegram

Nachfolgend die Notizen, die die Entwickler dem jüngsten Update im App Store beigelegt haben:

Auto-Löschung von Nachrichten

• Lege fest, dass Nachrichten 24 Stunden oder 7 Tage nach dem Senden automatisch für alle gelöscht werden.

• Lege Einstellungen für das automatische Löschen in jedem deiner Chats fest, sowie in Gruppen und Kanälen, in denen du ein Admin bist.

• Um das automatische Löschen zu aktivieren, drücke etwas länger auf eine beliebige Nachricht > Auswählen > ‚Chat leeren‘ in der oberen linken Ecke.

Neue Einladungslinks für Gruppen und Kanäle

• Erstelle Einladungslinks, die nur für eine begrenzte Zeit oder eine begrenzte Anzahl von Nutzungen funktionieren.

• Finde heraus, welche Nutzer über deine oder die Einladungslinks deiner Admins beigetreten sind.

• Verwandle jeden Einladungslink in einen QR-Code, den Nutzer mit ihrer Handykamera scannen können.

• Um Einladungslinks zu verwalten, öffne dein Gruppen- oder Kanalprofil > Bearbeiten > Einladungslinks.

Widgets für iOS 14

• Erreiche deine Chats schnell direkt von deinem Home-Bildschirm aus.

• Um ein Widget hinzuzufügen, halte den Hintergrund deines Home-Bildschirms gedrückt, dann ‚+‘ und wähle Telegram.

Gruppen mit unbegrenzten Mitgliedern

• Verwandle Gruppen in unbegrenzte Broadcast-Gruppen, wenn sie sich dem Mitgliederlimit nähern.

