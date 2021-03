Apple TV mit neuer Fernbedienung: Größeres Update könnte bevorstehen

Apple arbeitet offenbar an einer neuen Fernbedienung für das Apple TV. Diese könnte unter anderem die Möglichkeit bieten, per Signalton geortet zu werden, wenn der Nutzer sie verlegt hat. Sie wird wahrscheinlich mit einem ebenfalls in nächster Zeit erwarteten neuen Apple TV ausgeliefert.

Apple wird sein Apple TV in Zukunft wohl mit einer neuen Fernbedienung ausstatten. Aktuell arbeitet das Unternehmen angeblich an einer Fernbedienung, die den Namen Apple TV Remote tragen soll, bis jetzt hat Apple diese Bezeichnung nur in einigen wenigen ausgewählten Regionen für die Fernbedienung des Apple TV verwendet. Derzeit laufen die Arbeiten an der neuen ‚Apple TV Remote intern unter dem Codenamen „B519“, berichtet die Seite 9to5Mac unter Berufung auf Informationen aus glaubwürdiger Quelle.

Die derzeit mit dem Apple TV ausgelieferte Fernbedienung wurde letztmals im Jahr 2017 minimal modifiziert und trägt die interne Bezeichnung „B439“.

Bekommt die Apple TV Remote einen Verloren-Modus?

Es ist nicht klar, welcher Art die Neuerungen sein sollen, die die neue Apple TV Remote erhalten wird. Die aktuelle Fernbedienung für das Apple TV ist unter ihren Nutzern allerdings umstritten, einige Anwender stören sich an der Bedienoberfläche. In der Vergangenheit wurde etwa gemutmaßt, dass die neue Fernbedienung des Apple TV eine Anbindung an die Wo ist-App erhalten könnte. Ein Nutzer würde damit in der Lage sein, die Remote per Signalton aufzuspüren, wenn er sie verlegt hat.

Auch ein neues Apple TV ist angeblich bereits jetzt bereit zur Auslieferung, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wann es allerdings tatsächlich auf den Markt kommt, ist nicht klar.

