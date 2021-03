Auch am Mac: WhatsApp Web jetzt mit Videoanrufen

WhatsApp bietet ab sofort auch Sprach- und Videoanrufe am Mac und PC an. Die Features, die am Smartphone schon lange verfügbar sind, wurden nun auch in WhatsApp Web nachgerüstet. Allerdings gibt es aktuell noch Einschränkungen bei der Nutzung der Funktionen.

WhatsApp hat seine Erweiterung des Messengers WhatsApp Web weiter aufgerüstet. Ab sofort können auch Anrufe am Computer durchgeführt werden. Diese Funktion stand bereits seit geraumer Zeit am Smartphone, aber auch nur dort zur Verfügung. Nun aber sprang das Feature von iOS und Android auch auf den Mac und PC, wie WhatsApp unlängst in einem entsprechenden Supportdokument erklärt hat.

Nutzer können ab sofort sowohl Sprach-, wie auch Videoanrufe via WhatsApp Web am Computer annehmen und tätigen, WhatsApp erklärte, man wolle den Nutzern mit dieser Verbesserung des Funktionsumfangs mehr Möglichkeiten geben, in Zeiten von Corona mit ihren Freunden und Angehörigen in Verbindung zu bleiben.

WhatsApp Web mit Videoanrufen am Mac und PC aktuell noch mit Einschränkungen

Allerdings weist WhatsApp anlässlich des Starts der erweiterten Funktionalität von WhatsApp Web darauf hin, dass der volle Funktionsumfang an Mac und PC aktuell noch nicht zur Verfügung steht.

Derzeit können Nutzer nur Einzelunterhaltungen in Ton und Bild am Computer führen. WhatsApp arbeite aber nach eigenen Angaben daran, in Zukunft auch Gruppenunterhaltungen via WhatsAppp Web zu ermöglichen. Zugleich wies man darauf hin, dass die Anrufe auch am Mac und PC wie am Smartphone weiterhin Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind.

