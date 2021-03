Für die AirPods Max: Apple veröffentlicht ein Firmware-Update

Apple hat heute Abend ein Update für die AirPods Max veröffentlicht. Die Aktualisierung wird in den nächsten Tagen automatisch an alle Nutzer verteilt. Welcher Art die mit dem Update vorgenommenen Aktualisierungen sind, ist nicht bekannt. Bemerkt ihr interessante Neuerungen im Vergleich zur vorangegangenen Version?

Heute Abend hat Apple ein Update für die AirPods Max veröffentlicht. Die neue Softwareversion für die Premium-Kopfhörer 3C39 wird ab sofort an alle Nutzer der AirPods Max verteilt. Dieser Vorgang kann nicht zuverlässig von Hand beschleunigt werden.

Es kann in manchen Fällen helfen, die AirPods Max am Strom zu lassen, während sie zugleich mit dem iPhone verbunden sind. Den Stand der Software können Nutzer in den Einstellungen unter Allgemein > Info > AirPods einsehen, Voraussetzung hierfür ist, dass die AirPods Max mit dem iPhone oder iPad verbunden sind.

Apple könnte Probleme mit der Akkulaufzeit der AirPods Max reparieren

Apple hat keinerlei Angaben zur Art der mit dem Update vorgenommenen Veränderungen oder Verbesserungen gemacht, das ist bei allen Updates für die AirPods seit je her der Standard. Allerdings hatten in der Vergangenheit verschiedentlich Nutzer über Probleme mit der Laufzeit des Akkus der AirPods Max geklagt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die Batterie entlädt sich hier oft über Nacht fast komplett.

Denkbar ist, dass Apple dieses Problem mit dem Update auf Version 3C39 adressiert. Bemerkt ihr Neuerungen nach dem Update bei euren AirPods Max? Dann lasst es uns gern wissen.

