Kommt das iPhone 13 mit Anti-Fingerabdruck-Schicht und flacherer Kamera?

Das iPhone 13 soll möglicherweise in einem neuen, matten Farbton kommen. Dieser wäre etwas unempfindlicher gegen Fingerabdrücke, was beim aktuellen iPhone 12 Pro ein ständiger Kritikpunkt ist. Apple soll überdies die Kamera ein wenig besser in das Gehäuse integrieren.

Apple wird das iPhone 13 möglicherweise in einem neuen Farbton und mit einem leicht überarbeiteten Gehäuse auf den Markt bringen, das behauptet zumindest der gelegentlich recht treffsichere Leaker Max Weinbach.

In einem aktuellen Video werden eine Reihe neuer Leaks zitiert. Danach werde das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max in einem matten Schwarz verfügbar sein, das Fingerabdrücke und Schmutz weniger stark anziehen soll. Diese sind beim ipHone 12 Pro und Pro Max mit seinem Stahlkleid ein ständiges Ärgernis.

Das iPhone 13 Pro soll mit überarbeiteter Kamera kommen

Weiter heißt es in dem Video, Apple werde das iPhone 13 mit einer überarbeiteten Hauptkamera ausliefern. Diese sei zwar noch nicht gänzlich im Gehäuse eingebettet, soll aber deutlich weniger weit hervorstehen als es aktuell am iPhone 12 der ‚Fall ist. Auch dies ist ein langjähriger Kritikpunkt am iPhone.

Die Kamera werde zudem überarbeitet und der Portrait-Modus verbessert. Durch die gemeinsame Nutzung von Fotoaufnahmen und LiDAR-Daten sollen kleine Details akkurater dargestellt werden. Auch Videos sollen im Portrait-Modus aufgenommen werden können.

Ferner werde iOS eine neue Softwarestabilisierung erhalten, mit der die Kamera stets bestimmte Objekte im Fokus behält. Ob auch ältere iPhones dieses Feature erhalten werden, bleibt indes unklar.

Die vollständigen Ausführungen der jüngsten Leaks finden sich im eingebetteten Video.

