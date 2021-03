Kurzbefehle teilen: iCloud-Links funktionieren oft nicht mehr

Seit kurzem sind offenbar Links zum Teilen von Kurzbefehlen über die iCloud vielfach nicht mehr nutzbar. Es ist aktuell noch nicht klar, wieso die Links nicht mehr funktionieren. Denkbar ist, dass sie schlicht nicht mehr gültig sind, aber auch eine serverseitige Fehlfunktion ist vorstellbar.

Seit kurzem gibt es offenbar Probleme, wenn Nutzer versuchen, Links zu eigenen erstellten Kurzbefehlen über die iCloud zu teilen. Mit der Kurzbefehle-App lassen sich händisch Automatisierungen erstellen, mit denen teils komplexe Aufgaben oder einfache Wenn-Dann-Schritte erledigt werden können.

Mit der App wurde etwa bereits deutlich vor dem Start der Replay-Playlisten von Apple ein Makro erzeugt, das einen persönlichen musikalischen Jahresrückblick erstellt hat. Doch seit wenigen Tagen haben Nutzer mit ungültigen iCloud-Links zu kämpfen.

Wie etwa auf Reddit und auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von betroffenen Nutzern berichtet wird, erhalten Anwender, die einen iCloud-Link aufrufen, häufig eine Fehlermeldung.

It seems shortcuts’ links dating as far as last week have all been invalidated. Tested on iOS 14.4, 14.5b4 and 14.5b5. Links created today seem to work, though.@mattcassinelli @mralexhay @viticci, have you noticed that? Do any of you know any faster way to export 160 shortcuts?

— Rodrigo Araujo (@rodrigoaraujo) March 24, 2021