Öffentliche Beta: macOS Big Sur 11.3 in dritter Testversion kann geladen werden

macOS Big Sur 11.3 kann ab sofort auch in einer neuen öffentlichen Beta getestet werden. Die Public Beta 3 steht seit gestern Abend für freiwillige Tester zur Verfügung. Das finale Update wird in wenigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

Apple hat gestern Abend nicht nur iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Public Beta 3 sowie auch tvOS 14.5 Beta 3 für registrierte Entwickler zur Verfügung gestellt, viel mehr wurde auch macOS Big Sur 11.3 Public Beta 3 zum Download bereitgestellt. Die neue öffentliche Beta folgt etwa zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Public Beta.

Der Download kann wie üblich im Bereich Software-Updates in den Systemeinstellungen von macOS Big Sur angestoßen werden.

macOS Big Sur 11.3 bringt neue Features für Safari und die Musik-App

Unter macOS Big Sur 11.3 wird es Nutzern unter anderem möglich sein, die Startseite vn Safari individueller ihren Bedürfnissen anzupassen. Weiterhin wird es möglich sein, das Fenster, in dem iPadOS-Apps ausgeführt werden, in der Größe individueller anzupassen. Sodann erhalten Nutzer .auch eine ausgereiftere Tastatursteuerung für iPadOS-Apps am Mac mit M1-Chip, sofern diese noch nicht über eine optimierte Bedienung per Touchpad am Mac verfügen.

Die Musik-App spielt ab sofort auch am Mac ähnliche Songs nach dem Ende einer Playlist. Ferner erhält der Mac endlich auch die vollständige Unterstützung von Stereo-Paaren des HomePod. macOS Big Sur 11.3 wird in wenigen Wochen als finales Update kostenlos für alle Nutzer zum Download bereitstehen.

