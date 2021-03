WhatsApp bringt Chat mit dem Support für erste Tester

WhatsApp bereitet aktuell offenbar die Einführung einer neuen Funktion vor. Diese soll es Nutzern erlauben, den Support des Messengers direkt aus der App heraus zu kontaktieren. Im Moment wird die Funktion für einige wenige ausgewählte Entwickler angeboten und befindet sich noch in der Erprobung.

As previously announced, WhatsApp is working on "Support Chat Threads": they will help you and WhatsApp to manage bug reports.

Support Threads are verified end-to-end encrypted chats and they'll be closed after the issue is fixed.

Availability: in a future iOS and Android update. pic.twitter.com/cv0AV44VLD

