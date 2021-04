Apple aktualisiert Software für AirPods 2 und AirPods Pro

Apple hat heute Abend ein neues Softwareupdate für die AirPods veröffentlicht. Dieses Update folgt auf die letzte Aktualisierung im September. In der Regel behebt Apple mit diesen Updates bekannte Fehler und Probleme, allerdings gibt es hierzu nie spezifische Informationen vom Hersteller.

Apple hat gerade eben ein neues Update für seine AirPods veröffentlicht. Diese Aktualisierung wird für die AirPods 2 und die AirPods Pro angeboten. Die neue Version trägt die Versionsnummer 3E751. Dieses Update folgt auf die vorangegangene Version mit der Nummer 3A283, dieses Update hatte Apple im vergangenen September an die Nutzer verteilt.

In der Regel beseitigt Apple mit einer Aktualisierung für die AirPods Probleme oder Fehler, die sich in der täglichen Nutzung ergeben haben. Allerdings haben in der Vergangenheit vor allem Nutzer der AirPods Pro ein gewisses Misstrauen gegenüber Softwareupdates für ihre Kopfhörer entwickelt, da Apple mit verschiedenen Aktualisierungen versucht hatte, Probleme in Zusammenhang mit der aktiven Geräuschunterdrückung zu beseitigen, dadurch die Schwierigkeiten aber teils bis zur Unbenutzbarkeit der AirPods Pro immer weiter verschlimmert.

Das Update wird automatisch geladen und installiert

Es gibt keinen vorgesehenenen Weg, ein Softwareupdate für die AirPods manuell zu installieren. Die Aktualisierung wird in den Tagen nach ihrer Veröffentlichung automatisch auf den AirPods, für die sie gedacht ist, installiert.

Die Installation erfolgt, sobald die AirPods in ihrem Case liegen, das Case an ein Ladegerät angeschlossen ist und die AirPods mit ihrem iPhone verbunden sind. Die Versionsnummer ihrer AirPods können Nutzer in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Info > AirPods nachschauen.

