Störung in Apple Music und iTunes Store: Auch App Store und Podcasts scheinbar betroffen

Aktuell kommt es offenbar vermehrt zu Problemen in Zusammenhang mit der Nutzungen einigen Diensten in Apples iCloud: Betroffen zu sein scheinen vorwiegend Apple Music und auch der iTunes Store. Seid ihr ebenfalls von diesen Problemen betroffen?

Nutzer berichten etwa in den sozialen Medien, dass sie Schwierigkeiten haben, einige Bereiche in Apple Music oder dem iTunes Store aufzurufen oder lange Wartezeiten beobachten. Auch wurden Fehlermeldungen gesehen, wonach einige Inhalte in Apple Music in bestimmten Regionen nicht mehr verfügbar sind.

That might explain why I’m having trouble in the TV app on my MacBook. https://t.co/FKdw8fwpJE — Jose Argumedo (@ArguingMeadows) April 28, 2021

Apple gibt auf seiner Seite für den Systemstatus derzeit nur an, dass es zu Problemen bei Apple Music Radio und Radio kommen kann, hiervon sollen laut Apple nur einige wenige Nutzer betoffen sein.

Mehrmals innerhalb weniger Tage Probleme in der iCloud

Diese ist nicht die erste Störung in Apples iCloud in dieser Woche: Bereits am Montag Nachmittag kam es zu einem mehrere Stunden andauernden Ausfall von iCloud Mail, Apfellike.com berichtete. Am Wochenende davor war überdies der Schlüsselbund teilweise für Nutzer nicht erreichbar.

Die iCloud leidet alle paar Wochen unter Störungen dieser Art. Deren Behebung dauert in der Regel einige Stunden.

