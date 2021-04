Apple verteilt Release Candidate von iOS 14.5 und restlichen Updates an Entwickler

Apple hat heute Abend auch den Release Candidate von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 und den übrigen kommenden Updates an die Entwickler verteilt. Diese Version der nächsten Aktualisierungen ist wohl die letzte Version, die nur von den registrierten Entwicklern genutzt werden kann. In der kommenden Woche wird das Update für iOS 14.5 und Co. für alle Nutzer veröffentlicht werden.

Apple hat heute Abend auch den Release Candidate von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Diese Fassung ist in der Regel die letzte Version einer Testversion, die an die Developer verteilt wird. Apple lässt damit eine sehr lange Beta zu Ende gehen, insgesamt wurden acht Testversionen an die Developer verteilt.

iOS 14.5 bringt unter anderem eine Neuerung, die es Kunden ermöglicht, ihr iPhone mit Face ID auch dann zu entsperren, wenn sie Corona-bedingt eine Maske tragen müssen. Auch müssen Nutzer in Zukunft entscheiden, ob Siri für sie männlich oder weiblich sein soll, wenn sie ihr iPhone erstmalig einrichten.

Auch die übrigen Updates erhalten ihre RC-Versionen

Apple hat heute Abend auch noch den Release Candidate für macOS Big Sur 11.3 an die Entwickler verteilt. Auch der RC von watchOS 7.4 für die Developer wurde verteilt.

Sodann wurde auch tvOS 14.4 RC an die Entwickler gegeben. In der Regel werden keine Änderungen dieser Fassungen mehr vorgenommen, sofern mit ihnen keine gravierenden Probleme auftreten. Das Update für alle Nutzer wird in der nächsten Woche veröffentlicht.

Ähnliche Beiträge