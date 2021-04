Aufgepasst! Angebliche DHL-SMS von Betrügern mit schädlichen Links im Umlauf

Aktuell erhalten wieder vermehrt deutsche Mobilfunkkunden betrügerische SMS, die vorgeblich von DHL oder der Deutschen Post stammen. Darin werden die Kunden aufgefordert, auf einen in der Nachricht enthaltenen Link zu klicken und im Anschluss persönliche Daten einzugeben. Keinesfalls solltet ihr eins von beiden tun.

Aktuell rollt offenbar eine größere Spam-Welle über Deutschland hinweg. Diese erreicht die Menschen per SMS und zwar in Form von Nachrichten, die angeblich von DHL oder dessen Muttergesellschaft Deutscher Post stammen. In den Nachrichten werden die Empfänger aufgefordert, auf einen in der Nachricht enthaltenen Link zu klicken.

Auf der sich im Anschluss öffnenden Website sollen Nutzer dann etwa persönliche Daten wie ihre Kontonummer oder ihre Anschrift eingeben. Während letztere Aufforderung wahrscheinlich bei den meisten Empfängern nicht fruchtet, kann auch bereits der Klick auf den Link das eigene Smartphone potenzieller Schadsoftware auf einer manipulierten Website aussetzen, die eine noch offene Lücke in iOS oder Android ausnutzt.

Post warnt auf Twitter vor Fake-SMS

Diese Spam-Welle rollt bereits seit Ende März, aktuell nimmt das Aufkommen der empfangenen Nachrichten aber offenbar zu. Denkbar ist, dass die Nummern der Empfänger aus einem größeren Datensatz stammen, den das soziale Netzwerk Facebook bereits vor zwei Jahren verloren hatte und in dem auch die Mobilfunknummern von über sieben Millionen Deutscher enthalten waren, Apfellike.com berichtete.

Vorsicht: Derzeit kursieren Betrugs-SMS, deren Absender sich als Deutsche Post oder DHL ausgeben. Diese SMS sind NICHT von uns! Bitte klickt nicht auf den darin angegebenen Link. Wir fordern grundsätzlich keine Daten per SMS an & informieren nicht per SMS über den Sendungsstatus. — DHL Paket (@DHLPaket) April 7, 2021

Unterdessen warnt DHL auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eigens vor den betrügerischen SMS und sensibilisiert ihre Kunden für verdächtige Nachrichten.

