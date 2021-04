Das iPad Mini 6 soll genau wie Vorgänger aussehen: Triple-Cam fürs iPad Pro?

Das iPad Mini 6 sieht womöglich ziemlich exakt so aus, wie das aktuelle iPad Mini. Das Display wird zwar vielleicht minimal größer, am grundsätzlichen Design soll sich aber nichts ändern, behauptet einer der bekannteren Quellen in Apples Gerüchteküche.

Apple wird zwar in diesem Jahr womöglich ein iPad Mini 6 auf den Markt bringen, doch das neue Modell soll optisch und äußerlich kaum Überraschungen mit sich bringen, das zumindest prognostiziert aktuell einer der bekannteren Leaker.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021