Schneller suchen, was man findet: App Store soll Such-Tags bekommen

Apple möchte die Suche im App Store offenbar effektiver gestalten. Schlagwörter, sogenannte Tags, könnten den Nutzern in Zukunft dabei helfen, die App zu finden, die sie suchen. Das Feature wird derzeit getestet.

Die Anzahl der Apps im App Store steigt ständig. Schon seit Jahren geht sie in die Millionen und schon seit Jahren mehren sich Vorwürfe und Kritik an der Suche im App-Laden von Apple. Zu oft fänden Nutzer nicht, was sie suchten, obwohl passende Apps vorhanden seien, wird oft bemängelt. Entwickler sehen sich von der App Store-Suche oft diskriminiert.

Ein neuer Kniff soll den App Store besser strukturieren und Nutzern dabei helfen, die für ihre Anforderung passende App zu finden.

🚨Major App Store Update from Apple: Introducing search “tags” for filtering results:

A search tag is a search term used by people when searching in the App Store to filter the search results, so the more specific a user is the less tags there are for them to use for filtering. pic.twitter.com/jc4JbtHixd

— Nick (@nickjsheriff) March 21, 2021