macOS Big Sur 11.3 Beta 8 ist für Entwickler verfügbar

Apple hat heute Abend auch macOS Big Sur 11.3 in einer weiteren Beta vorgelegt. Damit steht nun auch von diesem kommenden Update Beta 8 für die Entwickler zur Verfügung. Die finale Version der Aktualisierung wird vielleicht im Nachgang der Keynote für alle Nutzer eines kompatiblen Macs bereitgestellt.

Apple hat heute Abend neben iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 8 auch die achte Beta von macOS Big Sur 11.3 für die Entwickler zur Verfügung gestellt. Beta 8 des kommenden Updates wird eine Woche nach der Verteilung der vorangegangenen Beta an die Developer ausgegeben.

Die Aktualisierung kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden. Mit der jüngsten Beta wird Apple wohl in der Hauptsache weitere Fehler und Probleme in dem kommenden Update beseitigen und die allgemeine Performance und Stabilität des Updates weiter verbessern.

Apple bringt endlich die vollständige Unterstützung für HomePod-Stereo-Paare auf den Mac

Mit dem Update auf macOS Big Sur 11.3 können Nutzer nun die Fenster, in denen Apps für iPadOS ausgeführt werden, individueller anpassen und auf eine erweiterte Tastatursteuerung zugreifen. Zudem ist es ihnen nun möglich, die Startseite von Safari individueller ihren Bedürfnissen anzupassen.

Darüber hinaus rüstet Apple am Mac endlich die vollständige Unterstützung für Stereo-Paare des HomePod am Mac nach. Weiterhin wird die Musik-App in Zukunft ähnliche Songs spielen, wenn eine Playlist zu Ende wiedergegeben wurde.

