Update-Welle im App Store: Apple macht alte Apps für iOS 14.5 kompatibel

In den letzten Tagen haben viele von euch möglicherweise eine regelrechte Welle an Updates bemerkt, die aus dem App Store auf eure Geräte geschwappt ist. Längst nicht alle Entwickler der zugehörigen Apps haben aber tatsächlich jüngst ein Update eingereicht, viel mehr ist Apple aktiv geworden, um die weitere Funktionsfähigkeit der Apps sicherzustellen.

Diese App wurde von Apple aktualisiert, um das neueste Signierungszertifikat von Apple zu verwenden.

Alternativ gibt es den Spruch auch noch in einer englischen Fassung. Diese Anmerkung macht die Kunden darauf aufmerksam, dass das Update der jeweiligen App nicht von ihrem Entwickler, sondern zentral von Apple veranlasst worden ist. Der Grund ist einfach: Andernfalls würden die betroffene Apps in Bälde ihren Dienst einstellen.

Apple führt ein neues Signierungszertifikate ein

Apps unter iOS werden nur mit einem gültigen Signierungszertifikate ausgeführt. Viele ältere Apps nutzen noch ein inzwischen veraltetes Zertifikat, das ab iOS 14,5 nicht mehr länger unterstützt wird. Wenn Nutzer also ihre Geräte auf iOS 14.5 aktualisieren, würden Apps nicht mehr laufen, die das neue Zertifikat nicht besitzen. Apple aktualisiert nun all jene Apps, die so lange von ihrem Entwickler nicht mehr aktualisiert wurden, dass sie das neue Zertifikat noch nicht erhalten haben.

Die Entwickler wurden von Apple hierüber informiert, sie müssen nichts weiter unternehmen. Eine ähnliche Aktion initiierte Apple bereits vor einigen Jahren, ebenfalls mit dem Ziel, alte Apps lauffähig zu halten.

