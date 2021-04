Wo ist-Netzwerk: Apple startet App für Dritthersteller

Apple hat eine neue App speziell für die bessere Unterstützung der Wo ist-App vorgestellt. Diese zielt vor allem auf die Mitarbeiter von Herstellern der wenigen bis jetzt angekündigten und noch kommenden Wo ist-fähigen Zubehörartikel. Diese werden, wie auch zu einem späteren Zeitpunkt die AirTags, über die Wo ist-App verwaltet.

Apple hat eine neue App vorgestellt, die sich an die Hersteller von Zubehörprodukten richtet, die mit der Wo ist-App und dem gleichnamigen Netzwerk zur Auffindung von Gegenständen kompatibel sind. Diese App dient laut Medienberichten vor allem dazu, die möglichst reibungslose Integration in die Wo ist-Erfahrung zu gewährleisten, also etwa zur Prüfung der Signalqualität und der Auffindbarkeit eines Produkts.

Bis jetzt sind noch keine Wo ist-kompatiblen Zubehörprodukte auf dem Markt, zumal das interessanteste Produkt dieser Kategorie von Apple selbst stammt und noch immer nicht erhältlich ist.

Apple hat Wo ist-App für Dritte geöffnet

Allerdings hat Apple bereits im letzten Sommer die Wo ist-App faktisch für Dritte geöffnet. Im Rahmen der WWDC 2020 hatte der Konzern erklärt, auch Hersteller von Drittprodukten könnten ihren Kunden eine Lokalisierung ihrer Gadgets über die App anbieten. Primär dient die Wo ist-App nach wie vor zur Auffindung von iPads und iPhones sowie der Apple Watch und AirPods – sowohl der eigenen, wie auch der Geräte von Familienmitgliedern.

In der Zukunft werden auch die AirTags über die Wo ist-App verwaltet, die allerdings noch immer nicht auf dem Markt sind. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass die Bluetooth-basierten Ortungsanhänger allerdings womöglich gar nicht so teuer sind, wie von Beobachtern im Vorfeld vermutet.

