Gerade billiger: HomeKit-LEDs im Doppelpack für unter 26 Euro!

Große Reisen sind ja immer noch nicht angesagt. Deshalb kann und sollte man es sich zuhause so schön wie möglich machen. Warum also nicht in das Smart Home investieren? Dazu passend haben wir einen interessanten Deal von Meross gefunden. Ihr könnt heute zwei Leuchtmittel für unter 26 Euro abstauben!

Meross LED-Leuchtmittel

Das angebotene Leuchtmittel von Meross kommt mit einer E27-Fassung, bietet 16,7 Mio. Farben und lässt sich mit HomeKit steuern. Die Leistung wird mit 9 Watt angegeben, was umgerechnet einer klassischen Glühbirne mit 60 Watt entspricht. Das Leuchtmittel ist derzeit von 32,99€ auf 27,71€ reduziert, doch Meross bietet noch einen zusätzlichen Rabattgutschein in Höhe von 2,00 Euro an. Dieser muss direkt auf der Produktseite aktiviert werden und drückt den Preis auf 25,71 Euro für den Doppelpack:

Alternativ dazu fiel uns noch der Light Stripe von Meross ins Auge. Dieser wird mit einer Länge von 10 Metern ausgeliefert, 2x 5 Meter mit jeweils eigenem Netzteil, und kostet regulär 54,99€. Meross hat den Preis derzeit auf 39,09€ gesenkt und bietet zusätzlich noch einen Rabattgutschein in Höhe von 3,00€ an. Somit liegt der LE LIght Stripe bei knapp 36€ und ist somit rund 50% günstiger als das Pendant von Philips Hue:

