Apple vs. Epic: Die Schlacht vor Gericht ist eröffnet

Apple und Epic stehen sich seit gestern vor Gericht gegenüber: Die beiden Unternehmen wollen endgültig klären, ob Apple das Recht hat, bestimmte Regeln in seinem App Store durchzusetzen, die sehr an ein Monopol erinnern. Epic hatte dagegen aufbegehrt, was für das Unternehmen mit unangenehmen Konsequenzen geendet hatte.

Apple und Epic stehen sich seit Gestern vor Gericht gegenüber: Das Mega-Verfahren wurde seit Monaten vorbereitet und wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Zum Prozessauftakt haben beide Firmen jeweils noch einmal ihre Positionen durch ihre Anwälte ausführen lassen.

Opening arguments for Epic vs. Apple will begin shortly. I'm here in the courtroom and can report that Epic CEO Tim Sweeney has ditched his cargo shorts and t-shirt for a suit. 🕴️

