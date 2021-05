Apple Music HiFi spielt womöglich erst ab AirPods Pro und höher

Die Hinweise auf den Start von Apple Music Hifi mit besonders hoher Tonqualität verdichten sich: Apple hat in der aktuellen Beta von iOS 14.6 offenbar eine entsprechende neue Erweiterung für seinen Streamingdienst vorbereitet. Diese könnte allerdings einige Einschränkungen hinsichtlich unterstützter Hardware mit sich bringen.

Apple scheint sich derzeit mit dem Gedanken zu tragen, Apple Music in Zukunft auch mit höhenwertiger Tonqualität anzubieten. Dieses Apple Music HiFi könnte zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr vorgestellt werden, wie wir kürzlich in einer weiteren Meldung anhand von Prognosen aus Branchenkreisen berichtet hatten.

Nun verdichten sich die Hinweise auf den Start von Apple Music in einer HiFi-Variante weiter. So wurden in der ersten Beta von iOS 14.6 tatsächlich Anzeichen dafür gefunden, dass Apple eine solche Erweiterung von Apple Music vorbereitet. Ein Mitarbeiter der Seite MacRumors stieß im Code der Beta auf Hinweise, wonach die Musik-App in Zukunft auch den Umgang mit verlustfrei komprimierter Musik und HiFi-Stereo-Streaming umgehen können soll, es könnte jedoch einen Haken an der Sache geben.

Läuft Apple Music HiFi nur mit einer speziellen Hardware?

Denn es fanden sich ebenso Hinweise darauf, dass Apple Music HiFi womöglich nur auf ausgewählter Hardware spielt. Hier könnte Apple etwa eine Beschränkung auf die Wiedergabe auf den AirPods Pro oder AirPods Max einbauen. Es scheint vorgesehen zu sein, dass Apple Music die Qualität des Streaming in Zukunft zudem dynamisch der verfügbaren Bandbreite wird anpassen können, so erfolgt dann etwa der Wechsel von besonders starker Komprimierung zur Standard-Streamingqualität bis hin zur HiFi-Variante. Unklar ist noch, ob Apple für Apple Music HiFi einen höheren Preis aufrufen wird oder nicht. Spotify möchte später im Jahr ein HiFi-Angebot gegen Aufpreis an den Start bringen.

Ähnliche Beiträge