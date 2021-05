Kommt Apple Music HiFi mit besserem Klang zusammen mit den AirPods 3?

Apple Music kommt vielleicht auch bald in HiFi-Qualität zum Kunden: Der Streamingdienst von Apple bietet bis jetzt noch keine deutlich verbesserte Tonqualität, anders als andere Angebote am Markt. Das könnte sich allerdings bald ändern. Würdet ihr für einen besseren Ton bei Apple Music extra zahlen?

Apple bereitet angeblich eine neue Version von Apple Music mit verbesserter Klangqualität vor: Wie zuletzt aus aktuellen Berichten von Branchenmedien hervorging, werde es Apple Music in Bälde auch in einer HiFi-Ausführung geben. Damit würde Apple Music in einem Punkt zur Konkurrenz aufschließen, in dem man bis jetzt noch hinterher hinkt. Aktuell wird kein HiFi-Katalog in Apple Music angeboten, anders etwa als bei Amazon, wo es schon seit geraumer Zeit Amazon Music Unlimited HD gibt.

Kommt Apple Music HiFi ohne Aufpreis? und gemeinsam mit den neuen AirPods 3



Interessant ist noch ein weiteres Detail: Danach werde Apple sein Angebot Apple Music HiFi ohne Aufpreis anbieten. Damit würde Apple Music einen deutlichen Schlag gegen konkurrierende Angebote etwa von Amazon Music oder Tidal landen. Auch Spotify wird wohl später im Jahr eine HiFi-Version seines Streamingkatalogs anbieten, wie Anfang des Jahres bekannt wurde.

Zugleich hieß es, Apple Music HiFi werde gemeinsam mit den neuen AirPods 3 auf den Markt gebracht werden. Diese werden aber vermutlich erst gegen Herbst in den Handel kommen.

Ob die neuen AirPods 3 auch in der Lage sein werden, die verbesserte Musikqualität von Apple Music HiFi wiederzugeben, ist noch nicht bekannt.

Ähnliche Beiträge