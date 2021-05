Bunt wie der iMac: MacBook Air bald angeblich in frischen Farben

Nach dem neuen iMac könnte auch das MacBook bunt werden: Dem VernehmenApple-converted-space“> nach bereitet Apple die Einführung eines MacBooks in mehreren neuen Farben vor. Damit würde man das Erscheinungsbild der Rechner deutlich auffrischen, die seit vielen Jahren in den stets selben Varianten zu sehen sind.

Apple hat den iMac wieder bunt gemacht: Mit dem neuen iMac 24 Zoll brachte Apple insgesamt sechs neue Farben auf den Schreibtisch, ein großer Einschnitt nach einer Dekade gleichbleibender Seriosität. Sehen wir diese neuen Farben auch bald am MacBook?

Zumindest der Leaker Jon Prosser ist davon überzeugt. In einem neuen aufgeregten Video spricht er über frische Farben für Apples Laptops. Er bezieht sich dabei auf die selbe Quelle, die ihm bereits Anfang des Jahres die Informationen über den bunten iMac gesteckt hatte, das mag seine Ausführungen etwas an ‚Gewicht zulegen lassen, denn Prosser lag mit seinen Prognosen zu verschiedenen Themen in den letzten Wochen auch daneben.

Welches MacBook wird denn bunt?

Danach experimentiere Apple mit verschiedenen neuen Farben für das MacBook, darunter sei auch eine blaue Variante. Weiter heißt es, Apple werde die neuen Farben vor allem für MacBooks zu eher moderaten Preisen anbieten. Anders gesagt: Vor allem für das MacBook Air besteht eine große Chance, bunt zu werden.

Ob auch das neue MacBook Pro in weiteren Farben erscheint, ist unklar. Apple wird dem MacBook Pro 2021 wohl den neuen M2-Prozessor verpassen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Mit einem Marktstart wird erst in der zweiten Jahreshälfte gerechnet.

