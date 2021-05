HomePod-Timer am iPhone stellen: Neuerungen ab iOS 14.7

Ab iOS 14.7 könnt ihr eure Timer auf dem HomePod auch am iPhone stellen: Diese Neuerung fand sich in der Beta von iOS 14.7, die seit kurzem für die registrierten Entwickler vorliegt. Die entsprechende Option befindet sich in der Home-App. Auch könnt ihr den Status eines Timers auf dem HomePod nun auch per Siri am iPhone abfragen.

Apple führt mit iOS 14.7 eine neue Option zur Verwaltung eines Timers auf dem HomePod ein. Nun wird es Nutzern auch möglich sein, einen Timer auf dem HomePod mittels ihres iPhones zu stellen, bis jetzt war hierfür stets Siri nötig. Ein Timer kann in Zukunft in der Home-App gestellt werden, das entdeckte 9to5Mac in der Beta von iOS 14.7, die seit kurzem für die registrierten Entwickler vorliegt.

Die Nutzer können diesen Timern auf dem HomePod auch Namen geben. Hierzu muss allerdings auf dem HomePod ebenfalls die HomePod-Software 14.7 installiert sein, die auf tvOS 14.7 basieren wird, das sich aktuell ebenfalls bereits in der Beta-Phase befindet.

Siri am iPhone kann den Status des Timers auf dem HomePod verraten

Zugleich wird es in Zukunft auch möglich sein, den Status eines Timers am HomePod auch am iPhone per Frage an Siri zu erfahren. Die neuen Optionen stehen derzeit allerdings noch nicht in der Public Beta von iOS 14.7 zur Verfügung.

Auch in der Beta für Entwickler sind sie noch reichlich unfertig. Die finale Version von iOS 14.7 wird in wenigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

