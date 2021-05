iOS 14.7 Beta 1 ist für Entwickler erschienen

Apple hat am heutigen späteren Abend noch neue Betas für die Entwickler verteilt. iOS 14.7 Beta 1 kann ab sofort geladen und installiert werden. Die neue Testversion erscheint, noch bevor das finale Update von iOS 14.6 für alle Nutzer veröffentlicht worden ist. Fallen euch interessante Änderungen in der neuen Beta auf?

Apple hat heute Abend noch neue Betas für die Entwickler zur Verfügung gestellt. iOS 14.7 Beta 1 kann ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden.

Es ist hierfür nötig, dass auf dem Gerät das passende Enticklerprofil installiert ist. Noch vor wenigen Tagen hatte Apple den Release Candidate von iOS 14.6 und iPadOS 14.6 an die Entwickler verteilt, der in der Regel auch identisch mit der finalen Version eines kommenden Updates ist. Zuletzt lief der nächste Beta-Zyklus aber oft schon während der letzten Vorbereitungen zur Veröffentlichung eines Updates an.

Noch keine Informationen über Neuerungen in iOS 14.6

Derzeit ist noch nichts darüber bekannt, welche Neuerungen Apple in der noch übernächsten Aktualisierung von iOS unterbringen wird. Sicher ist, dass auch wieder an der allgemeinen Sicherheit, Stabilität und Performance gearbeitet wird. Fällt euch etwas interessantes neues in der neuen Beta auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

