Ordnung in der iCloud: „Dokumente und Daten“ ziehen nächsten Mai um

Apple baut die iCloud ein wenig um: Der Bereich „Dokumente und Daten“ wird im kommenden Jahr verschwinden. Alle im Moment noch dort aufzufindenden Dateien sind fortan in iCloud Drive zu finden. Dieser Ordner wird zur zentralen Drehscheibe für alle über iCloud synchronisierten Dateien.

Apple wird in der iCloud einen kleineren Umbau vornehmen: Dieser betrifft den Bereich „Dokumente und Daten“. Er war vor der Einführung von iCloud Drive vor mehreren Jahren der Ort, an dem Nutzer auf ihre Dateien zugreifen konnten, die zwischen iPhone, iPad und Mac synchronisiert wurden, also etwa Dokumente oder Präsentationen, die mit den iWork-Anwendungen Pages, Numbers oder Keynote erstellt wurden.

Seitdem aber übernimmt zunehmend der iCloud Drive diese Aufgabe, der zudem auch noch deutlich intuitiver zu bedienen ist und sich besser in die Oberfläche von macOS und Windows einfügt.

Apple vereinheitlicht die iCloud-Dokumentenverwaltung

Daher werden nun alle Datenbestände, die noch im Bereich „Dokumente und Daten“ gespeichert sind, zu iCloud Drive migriert, das teilt Apple in einem neu veröffentlichten Supportdokument mit. Allerdings bleibt bis dahin noch Zeit: Erst im kommenden Mai wird die Migration abgeschlossen. Bis dahin bleibt allerdings für all jene Nutzer, die den iCloud Drive derzeit noch nicht verwenden, noch eine Kleinigkeit zu tun: Sie müssen den iCloud Drive in ihren iCloud-Einstellungen aktivieren. Der gewählte iCloud-Speicherplan wird dadurch nicht beeinflusst.

