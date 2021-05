Podcasts-App: Bedienung wird unter iOS 14.6 wieder komfortabler

Apple wird die Podcasts-App mit iOS 14.6 noch einmal anfassen: Einige Funktionen sollen dem Nutzer wieder eine bessere Hörerfahrung bieten. Apple hatte die Podcasts-App unter iOS 14.5 einem grundlegenden Re-design unterzogen, mit dem aber längst nicht alle Nutzer einverstanden sind.

Apple wird mit iOS 14.6 einige weitere Änderungen an der Podcasts-App vornehmen, das haben nun Mitarbeiter der Seite MacRumors entdeckt. Diese fanden Hinweise auf bevorstehende Änderungen in der Podcasts-App im Code der jüngsten Beta 3 von iOS 14.6.

Danach wird die Podcasts-App die Möglichkeit bieten, alle Episoden eines Podcasts mit einem Klick als gespielt zu markieren. Die Podcasts-App verärgerte nach dem Update auf iOS 14.5 viele Nutzer mit hunderten Episoden der abonnierten Sendungen, die er aber bereits in der Vergangenheit gehört oder bewusst ausgelassen hatte.

Darüber hinaus kann der Nutzer in Zukunft alle Downloads eines Podcasts ebenfalls mit einem Klick löschen. Dagegen wird es weiterhin nicht möglich sein, einzelne Folgen eines Podcasts auszublenden.

Apple finally brought back the “Mark All As Played” option in the Podcasts app in iOS 14.5 beta 3. They also added an option to “Remove Downloads”. pic.twitter.com/e5I9QBHTSr

— Steve Moser (@SteveMoser) May 10, 2021