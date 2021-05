Schade! Apps können großen Arbeitsspeicher des neuen iPad Pro kaum ausnutzen

Das iPad Pro ist ein Biest, was Hardware und Rechenleistung betrifft: Leider bringt es die Pferdestärken aktuell abermals an einem Detail zeigt: Das iPad Pro 2021 verfügt über bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, dennoch können Apps nur einen kleinen Teil davon nutzen.

Das neue iPad Pro 2021 hat einmal mehr gezeigt, wie leistungsfähig Apples Hardware inzwischen geworden ist: Das neue Tablet kommt mit dem M1-Chip, der bereits Ende letzten Jahres im Mac debütierte und dort die ganze Branche durch seine Leistung verschreckte. Leider können Nutzer des neuen iPad Pro diese Performance nur begrenzt ausnutzen, was sich etwa beim Arbeitsspeicher zeigt.

Das iPad Pro 2021 kommt mit acht GB RAM in der Basiskonfiguration, mit einem beziehungsweise zwei TB Arbeitsspeicher verfügt das Tablet sogar über 16 GB RAM, Apple hat hier erstmals konkrete Werte angegeben.

Allerdings können Anwendungen aktuell unter iPadOS jeweils nur fünf bis maximal sechs GB Arbeitsspeicher für sich in Anspruch nehmen. Beanspruchen sie mehr, werden die Apps vom Betriebssystem zwangsweise beendet und der Speicher wieder freigegeben. Was vor Jahren einmal dafür sorgen sollte, dass die Nutzererfahrung stets flüssig bleibt, ist nun ein Hemmschuh, der verhindert, dass Nutzer das volle Potenzial ihrer neuen teuren Hardware ausreizen, merkten die Entwickler der Kreativität-App Procreate in entsprechenden Erläuterungen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an.

As of now, all M1 iPads have the same amount of RAM available. If more becomes available in the future, we’ll make that available to you too 💜

— Procreate (@Procreate) May 28, 2021