HomePod-Tv: Apple arbeitet weiter an Smart Speaker mit Kamera und Bildschirm

Apple arbeitet offenbar weiter an einer neuen Geräteklasse, die HomePod und Apple TV zusammenführen soll. Ein HomePod mit Kamera und Lautsprecher würde nicht nur Premium-Sound für das Smart Home liefern, sondern ließe sich auch für Videokonferenzen nutzen. Allerdings dürfte sich die Markteinführung noch eine Weile hinziehen.

Apple treibt offenbar seine Pläne, ein neues Gadget für das Smart Home zu entwickeln weiter voran: Dabei soll es sich dem Vernehmen nach um eine Kreuzung zwischen HomePod und Apple Tv handeln. Vor einigen Wochen kamen erstmals Spekulationen um ein solches Gerät auf, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Dieser HomePod soll dem Vernehmen nach über eine Kamera verfügen. Zugleich soll auch ein Bildschirm zur Ausstattung gehören, Sodass Nutzer dieses HomePod-TV auch nutzen könnte, um darüber Videoanrufe via Facetime zu führen.

Markteinführung des neuen Gadgets liegt noch eine Weile in der Zukunft

Nun hat der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg neuerlich betont, Apple arbeite weiterhin an der Realisierung eines solchen Produkts. Allerdings befinde sich dieses HomePod-TV noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Welche Perspektiven es am Markt zu einem deutlich späteren Zeitpunkt noch haben könnte, bleibt abzuwarten, zumal die Konkurrenz hier schon bedeutend weiter ist: Der Echo ist inzwischen etwa in einer Version mit drehbarem Bildschirm und automatischer Kameraerfassung der anwesenden Personen verfügbar, es wird schwer für Apple, hier noch vorzulegen. Auch ein spekulativer HomePod, der ein iPad an einem langen Roboterarm um sich herum wirbeln lässt, ist vielleicht eher eine Konzeptstudie, denn eine Vorlage für ein reales Produkt.

