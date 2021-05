„Twitter Blue“ versehentlich geleakt: Premium-Abo soll 2,99 Dollar monatlich kosten

Twitter steht offenbar relativ kurz davor, seinen neuen kostenpflichtigen Premiumdienst für alle Nutzer freizuschalten. Dieser wurde Gerüchteweise bereits vor einigen Wochen erstmals angedeutet. Ob „Twitter Blue“, wie das neue Angebot wohl heißen dürfte, allerdings viele Nutzer für sich zu begeistern vermag, ist eher fraglich.

Twitter wird seinen neuen kostenpflichtigen Premiumdienst wohl relativ bald für alle Nutzer freischalten. Zwischenzeitlich tauchte diese neue Premium-Option zur Nutzung des Kurznachrichtendienstes bereits als In-App-Kauf im App Store auf, wie sinnigerweise auf Twitter berichtet wurde.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store

For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅

Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons

Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021