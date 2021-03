Bekommt der HomePod eine Kamera und einen Bildschirm?

Apple könnte den HomePod in einer zukünftigen Version mit einer Kamera und auch mit einem Display ausstatten. Diese Leistungsmerkmale bieten aktuell bereits Smart Speaker von Amazon und Google. Verschiedene Hinweise deuten darauf hin, dass Apple ebenfalls solche Features für seinen Lautsprecher vorbereitet.

Apple wird seinen HomePod in der nächsten Generation womöglich auch mit einer Kamera ausstatten. Auch ein Display Soll der Lautsprecher mit Siri bekommen, das behauptete zumindest zuletzt Mark Gurman, Apfellike.com berichtete. Der bekannte und für gewöhnlich gut informierte Redakteur von Bloomberg schrieb in einer Einschätzung, in der er auch den bis jetzt nicht genutzten Temperatursensor im HomePod Mini angesprochen hatte, Apple arbeite an Plänen für einen HomePod mit Display und Kamera.Nun deuten weitere Hinweise ebenfalls darauf hin, dass Apple entsprechende Pläne verfolgt.

tvOS wurde mit neuen Code-Bestandteilen aus Facetime bestückt

Entwickler fanden im Code der jüngsten Beta vn tvOS 14.5 Code-Elemente aus Apples Facetime-Funktion. Facetime Audio ist zwar schon lange auf dem HomePod verfügbar, allerdings unterscheiden sich die jüngst gefundenen Fragmente deutlich von allem, was bis jetzt in tvOS enthalten ist. tvOS wiederum bildet seit einiger Zeit die Softwaregrundlage des HomePod. Aktuell ist die HomePod-Software 14.5 in einer eingeschränkten Beta, Apfellike.com berichtete.

Wenn der HomePod eine Kamera und einen Bildschirm hätte, wären Videokonferenzen via Facetime möglich. Allerdings ist laut Mark Gurman nicht in nächster Zukunft mit einem neuen HomePod zu rechnen. In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass Apple zuletzt den originalen HomePod eingestellt hatte.

