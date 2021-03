YouTube prüft Problem mit Apple TV-App: was Nutzer tun können

Nutzer von YouTube am Apple TV haben offenbar aktuell Probleme bei der Nutzung der App an der Box von Apple. Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn sie Videos abspielen wollen. Diese Problematik wird nun von YouTube untersucht. Betroffene Nutzer können sich aber auch selbst helfen.

Aktuell kommt es offenbar vermehrt zu Problemen bei der Nutzung von YouTube am Apple TV. Betroffen ist die YouTube-App auf dem Apple TV 4K und Apple TV HD. Nutzer erhalten hier verschiedentlich nur eine Fehlermeldung, wenn sie ein Video laden wollen.

YouTube hat sich nun zu dem Problem geäußert. Auf Anfrage eines Nutzers erklärte das Unternehmen, man sei sich möglicher Probleme bewusst.

Thanks for reaching out – we've seen similar reports where the YouTube app is not working on the Apple TV, and we're looking into it.

