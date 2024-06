YouTube kündigt Premium-Kunden mit VPN-Registrierung in Billigländern

YouTube kündigt jetzt Premium-Abos von Nutzern, die bei der Registrierung per VPN gespart haben. So konnte man bisher monatlich für minimale Beträge werbefrei Videos schauen und unbegrenzt Musik hören, was nun wohl ein Ende findet. Gegen Werbeblocker geht der Video-Dienst von Google schon länger rigoros vor.

Wer YouTube nutzt, hat die Wahl zwischen Werbung, einem Werbeblocker oder einem YouTube-Premium-Abo. Letzteres ist teuer, Werbung ist lästig und Werbeblocker versucht YouTube aktiv zu unterbinden. Doch es gab noch eine weitere Möglichkeit, YouTube werbefrei und günstig zu nutzen: Durch die Registrierung per VPN in Ländern mit niedrigeren Gebühren, etwa in Osteuropa, konnten aus den 13 Euro monatlich oft nur ein paar Euro oder gar Cent-Beträge werden.

YouTube schließt eine Lücke

Damit ist jetzt wohl Schluss: Viele Nutzer erhalten derzeit E-Mails von YouTube, in denen darauf hingewiesen wird, dass die Registrierung vermutlich nicht aus dem Land erfolgte, in dem sie tatsächlich wohnen, darüber berichtet ein Branchen-Blog. Die Nutzer haben dann die Wahl: Entweder sie registrieren sich erneut und zahlen den vollen Preis, beispielweise in Deutschland, oder ihr Abo wird gekündigt.

YouTube hat kürzlich eine weitere Maßnahme im Kampf gegen Werbeblocker eingeführt. Damit wird es den meisten Nutzern früher oder später nicht erspart bleiben, den vollen Abopreis zu zahlen.