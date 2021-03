Fokus auf den Mini: Apple stellt Original-HomePod ein

Apple hat den originalen HomePod offiziell abgekündigt: Von nun an werden nur noch Restbestände verkauft. In Zukunft werde Apple sich in der Hauptsache auf den HomePod Mini konzentrieren. Ob und wann noch weitere neue HomePod-Modelle zu erwarten sind, ist offen. Was sagt ihr zu dieser Entscheidung Apples?

Apple hat am Wochenende einen doch recht überraschend kommenden Schritt angekündigt: Der originale HomePod wird eingestellt. Wie das Unternehmen zuerst im Gespräch mit dem Magazin TechCrunch erklärt hatte, werden von nun an lediglich noch verbliebene Restbestände des HomePods im Apple Online Store und in den Retail Stores von Apple verkauft und das nur noch, so lange der Vorrat reicht.

Der originale HomePod wurde vor vier Jahren auf den Markt gebracht und ist mit dem inzwischen relativ überholten A8-Prozessor ausgestattet.

Apple konzentriert sich in Zukunft auf den HomePod Mini

Von nun an werde sich Apple vor allem auf die Vermarktung des kleineren HomePod Mini konzentrieren, führte das Unternehmen weiter aus. Dieser ist nicht nur kleiner, sondern auch deutlich günstiger. Den HomePod Mini gibt es für unter 100 Euro.

Allerdings ist er klanglich auch deutlich weniger profiliert als der originale HomePod, für den gebotenen Sound ist der Preis somit nun nicht mehr unbedingt allzu günstig. Dafür bietet der HomePod Mini durch seinen U1-Ultrabreitband-Chip erweiterte Handoff- und HomeKit-Features, die der originale HomePod nicht besitzt. Es ist unklar, wann und ob Apple noch weitere HomePods auf den Markt bringen wird.

Könnt ihr die Entscheidung von Apple nachvollziehen oder stößt sie bei euch auf Unverständnis? Teilt eure Meinung!

Ähnliche Beiträge