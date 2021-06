Abgemeldet: Dieses WLAN nimmt euer iPhone aus dem Spiel

Ein iPhone kann offenbar vergleichsweise leicht aus jedem WLAN ausgesperrt werden: Verbindet sich das iPhone mit einem Netzwerk, das einen ganz bestimmten Namen besitzt, geht anschließend gar nichts mehr: Nicht nur WLAN, auch andere Netzwerkfunktionen wie AirDrop geben dann ihren Geist auf. Eine Korrektur dieses Umstands ist zwar möglich, aber sehr unbequem.

Apple-Kunden lassen sich mit einem Bug in der WLAN-Funktion von iOS vorzüglich ärgern: Die Geräte verlieren ihre kompletten Netzwerkfunktionen, wenn sie sich mit einem WLAN verbinden, das einen ganz bestimmten Namen besitzt.

Das Netzwerk, etwa ein öffentlicher Hotspot, muss die Bezeichnung „%p%s%s%s%s%n“ besitzen. Nimmt ein iPhone mit diesem Netzwerk Kontakt auf, kann der Nutzer im Anschluss keine Verbindung zu irgend einem WLAN mehr herstellen. Auch weitere Netzwerkfunktionen wie etwa AirDrop funktionieren im Anschluss nicht mehr, wie ein Sicherheitsforscher zuletzt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärt hatte.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021