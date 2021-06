Apple verteilt iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 2 an Entwickler

Apple hat heute Abend iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 2 für die Entwickler bereitgestellt. Damit geht der laufende Zyklus in die nächste Runde. Bis jetzt ist noch nichts über die möglichen Neuerungen in iOS 14.7 bekannt, in der vor zwei Wochen erschienenen ersten Beta zeigten sich keine neuen Funktionen. Bemerkt ihr interessante Neuerungen in der neuen Beta?

Apple hat gerade eben iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 2 an die Entwickler verteilt. Die erste Beta des kommenden Updates war exakt vor zwei Wochen an die Entwickler verteilt worden.

iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 2 kann ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden, sofern das passende Entwicklerprofil auf dem iPhone oder iPad installiert ist.

Bis jetzt keine Hinweise auf interessante Neuerungen

Aktuell gibt es noch keine Hinweise auf neue Funktionen oder andere Änderungen, die mit iOS 14.7 am iPhone und iPad Einzug halten könnten. Vermutlich adressiert das Update in der Hauptsache die allgemeine Verbesserung von Performance, Sicherheit und Stabilität.

Fällt euch etwas interessantes in der neuen Beta auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

Eine aktualisierte Public Beta für freiwillige Tester müsste in nächster Zeit ebenfalls bereitgestellt werden.

