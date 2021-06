Ausblick: Das iPad Mini soll noch 2021 ohne Home-Button und mit größerem Display kommen

Das iPad Mini soll in seiner nächsten Auflage über ein größeres Display verfügen: Möglich ist zudem, dass Apple dem kleinsten iPad den Home-Button abnimmt, dann müsste Touch ID an anderer Stelle untergebracht werden. Noch in diesem Jahr soll ein neues iPad Mini erscheinen.

Apple wird das iPad Mini ein wenig überarbeiten. Das kleinste Tablets soll ein moderneres Design erhalten, dazu zählen etwa auch, dass die Ränder des Displays schmaler ausfallen sollen, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg unter Verweis auf Quellen, die mit der Materie vertraut sind.

Schon zuvor war immer wieder über ein iPad Mini 6 spekuliert worden, das auch ein etwas größeres Display erhalten soll. Im Gespräch sind aktuell Displaygrößen für das nächste iPad Mini von zwischen 8,5 und neun Zoll, das wäre schon deutlich größer als das aktuelle iPad Mini mit 7,9 Zoll Displaydiagonale, in einer früheren Meldung hatten wir über mögliche Designs des neuen iPad Mini berichtet.

Der Home-Button im iPad Mini könnte wegfallen

Weiterhin heißt es zuletzt in den Ausblicken von Bloomberg, die von dem in der Regel gut informierten Redakteur Mark Gurman zusammengestellt wurden, Apple könnte im iPad Mini der nächsten Generation auch auf den Home-Button verzichten, wodurch das Design noch einmal deutlich aufgeräumter erscheinen würde. Tatsächlich hat Apple am Design des iPad Mini seit sechs Jahren nichts mehr geändert.

Der Sensor für ‚Touch ID könnte in Ermangelung eines Home-Buttons dann etwa in den seitlichen Power-Button wandern. Das iPad Mini der nächsten Generation soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, während auch an einem noch leichteren iPad für preisbewusste Käufer gearbeitet werden soll.

Ähnliche Beiträge