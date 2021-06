Apple kündigt Special-Event für Apple Music nach der Keynote an

Apple hat ein Special-Event für morgen Abend angekündigt: Die Veranstaltung wird kurz nach der Keynote starten, die um 19:00 Uhr deutscher Zeit beginnen wird. Auf dem Event wird Apple Music Lossless vorgestellt, eine Erweiterung, die perspektivisch den ganzen Katalog in verlustfreiem Klang und viele Songs mit 3D-Audio verfügbar machen soll.

Apple Music Spatial Audio is going to be introduced at 12pm PT on June 7 (after the WWDC keynote)https://t.co/WSdMdSBTmn#AppleMusic #spatialaudio #WWDC21

— kenny (@kuromikenny) June 6, 2021